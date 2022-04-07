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Uşakspor'da Umut kadro dışı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Uşakspor'da Umut kadro dışı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta teknik direktör Ümit Karan yönetiminde alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Uşakspor'da kaleci Umut Kaya kadro dışı bırakıldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta teknik direktör Ümit Karan yönetiminde alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Uşakspor'da kaleci Umut Kaya kadro dışı bırakıldı.

Kırmızı-siyahlı yönetim, "Futbolcumuz Umut Kaya, yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır" açıklaması yaptı. 32 yaşındaki tecrübeli eldiven bu sezon başında Kırklarelispor'dan transfer olduğu Uşak'ta tamamı ilk 11'de 25 maçta forma giymişti.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Karan, Umut Kaya, Uşakspor, Spor, Haberler

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