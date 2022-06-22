Uşakspor'da Ümit Karan gitti TFF 2'nci Lig'de sezon bittikten sonra suskunluğa bürünüp henüz adım atmayan Uşakspor'da teknik direktör Ümit Karan'la yolların ayrıldığı öğrenildi. TFF 2'nci Lig'de sezon bittikten sonra suskunluğa bürünüp henüz adım atmayan Uşakspor'da teknik direktör Ümit Karan'la yolların ayrıldığı öğrenildi. Uşak'a geçen sezon içinde gelen Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski yıldız futbolcusu Ümit Karan'ın Anagold 24Erzincanspor'la söz kestiği iddia edildi. - Uşak Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Ümit Karan Uşakspor Uşak Spor Haberler

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