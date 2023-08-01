Üye Girişi
Haberler

Uşakspor'da Teknik Direktörlük Değişikliği

Spor Haberleri

TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'da teknik direktörlüğe Nazım Gülay'ın getirildiği açıklandı. Kulüp yönetimi, aynı zamanda futbol direktörlüğüne Serhat Pekmezci'yi, genel koordinatörlüğe Recep Yazıcı'yı ve oyuncu izleme birimi sorumluluğuna Tuncay Bozkurt'u atadı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'da teknik direktörlüğe Nazım Gülay'ın getirildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gülay'ın yanı sıra futbol direktörü görevine Serhat Pekmezci'nin, genel koordinatörlüğe Recep Yazıcı'nın getirildiği, oyuncu izleme birimi sorumluluğu için de Tuncay Bozkurt'la anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, futbol direktörlüğüne getirilen Serhat Pekmezci'nin en son Fenerbahçe Spor Kulübü'nde görev yaptığı, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in Fenerbahçe'ye kazandırılmasında önemli katkıları olduğu da vurgulandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Spor

Recep Yazıcı Uşakspor Bozkurt Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title