Uşakspor'da Kadro Dağıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup mücadele veren Uşakspor'da kadro büyük oranda dağıldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup mücadele veren Uşakspor 18 maçta sadece 5 puan toplayabildi. Düşme patatosunda olan Uşakspor ikinci yarı öncesi 17 futbolcu kendi istekleriyle takımdan ayrıldı. Öte yandan şampiyonluk umudunun komple biten takımda antrenmanlara 12 futbolcuyla çıktığı öğrenildi. - UŞAK