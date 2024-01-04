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Uşakspor'da Kadro Dağıldı

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup mücadele veren Uşakspor'da kadro büyük oranda dağıldı. Düşme patatosunda olan Uşakspor ikinci yarı öncesi 17 futbolcu kendi istekleriyle takımdan ayrıldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup mücadele veren Uşakspor'da kadro büyük oranda dağıldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup mücadele veren Uşakspor 18 maçta sadece 5 puan toplayabildi. Düşme patatosunda olan Uşakspor ikinci yarı öncesi 17 futbolcu kendi istekleriyle takımdan ayrıldı. Öte yandan şampiyonluk umudunun komple biten takımda antrenmanlara 12 futbolcuyla çıktığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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