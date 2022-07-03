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Uşakspor'da Fatih takımdan ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Uşakspor'da Fatih takımdan ayrıldı

GELECEK sezon TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Uşakspor'da sağ bek Fatih Kunat ile yollar ayrıldı.

GELECEK sezon TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Uşakspor'da sağ bek Fatih Kunat ile yollar ayrıldı. Hücumda da görev yapabilen 20 yaşındaki oyuncunun 3'üncü Lig ekiplerinden Belediye Kütahyaspor'la anlaşma sağladığı kaydedildi. Geçen sezon Uşakspor'da 12 lig maçına çıkan Fatih 936 dakika süre aldı.


- Uşak
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Uşakspor Fatih Spor Haberler

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