Uşakspor'da Fatih takımdan ayrıldı GELECEK sezon TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Uşakspor'da sağ bek Fatih Kunat ile yollar ayrıldı. GELECEK sezon TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Uşakspor'da sağ bek Fatih Kunat ile yollar ayrıldı. Hücumda da görev yapabilen 20 yaşındaki oyuncunun 3'üncü Lig ekiplerinden Belediye Kütahyaspor'la anlaşma sağladığı kaydedildi. Geçen sezon Uşakspor'da 12 lig maçına çıkan Fatih 936 dakika süre aldı. - Uşak Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Uşakspor Fatih Spor Haberler

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