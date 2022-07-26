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Uşakspor'da Bülent Akın dönemi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Uşakspor'da Bülent Akın dönemi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Uşakspor'un yeni sezon öncesi Galatasaray'ın eski yöneticisi Ural Aküzüm'e devredilmesi için işlemler devam ederken, kırmızı-siyahlılarda teknik direktörlük görevine Bülent Akın'ın getirildiği öğrenildi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Uşakspor'un yeni sezon öncesi Galatasaray'ın eski yöneticisi Ural Aküzüm'e devredilmesi için işlemler devam ederken, kırmızı-siyahlılarda teknik direktörlük görevine Bülent Akın'ın getirildiği öğrenildi. Konyaspor'da şef scout ve sportif direktörlük yaptıktan sonra FC Shkupi ve Kahta 02 Spor'da teknik direktörlük görevini üstlenen Bülent Akın'ın yeni sezonda Uşakspor'un başında yer alacağı bildirildi. Son olarak Menemenspor'u çalıştıran Recep Yazıcı'nın ise Uşak ekibinde sportif koordinatör olacağı kaydedildi. Uşakspor'un 10 takviye yaparak sezona hazırlanacağı ifade edildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ural Aküzüm Bülent Akın Uşakspor Spor Haberler

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