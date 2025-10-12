Uşakspor, Bornova 1877'yi 2-1 Yenerek Zirveye İyice Yaklaştı
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Uşakspor, evinde karşılaştığı Bornova 1877 takımını 2-1 yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Maçta Batuhan'ın golüyle öne geçen Bornova, Selim ve Selçuk'un golleriyle mağlup oldu.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta haftaya zirvede giren Uşakspor evinde Bornova 1877 takımı ile karşı karşıya geldi. Uşakspor müsabakayı 2-1 kazanıp zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Müsabakanın 33'üncü dakikasında Bornova 1877, Batuhan'ın golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi Uşakspor 35'inci dakikada Selim'le beraberliği yakaladı: 1-1. Maçın ilk devresi 1-1 sona erdi. Uşakspor dakikalar 69'u gösterdiğinde Selçuk'la üstünlük sayısını buldu: 2-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, geriden gelen Uşakspor 3 puanı aldı. Bu sonucun ardından Uşakspor 16 puana yükseldi, Bornova 1877 takımı ise 7 puanda kalıp Play-Off hattından uzaklaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor