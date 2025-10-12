Uşakspor, Bornova 1877'yi 2-1 Yenerek Zirveye İyice Yaklaştı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta haftaya zirvede giren Uşakspor evinde Bornova 1877 takımı ile karşı karşıya geldi. Uşakspor müsabakayı 2-1 kazanıp zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Müsabakanın 33'üncü dakikasında Bornova 1877, Batuhan'ın golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi Uşakspor 35'inci dakikada Selim'le beraberliği yakaladı: 1-1. Maçın ilk devresi 1-1 sona erdi. Uşakspor dakikalar 69'u gösterdiğinde Selçuk'la üstünlük sayısını buldu: 2-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, geriden gelen Uşakspor 3 puanı aldı. Bu sonucun ardından Uşakspor 16 puana yükseldi, Bornova 1877 takımı ise 7 puanda kalıp Play-Off hattından uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor