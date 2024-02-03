Uşakspor, Belediye Derincespor ile karşılaşacak
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sonuncu olan Uşakspor, Belediye Derincespor ile karşılaşacak. Uşakspor, son galibiyetini 4. haftada elde etti.
UŞAK,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen haftayı bay takım olarak geçiren 5 puana sahip sonuncu Uşakspor yarın sahasında Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Yunus Emre Çakar görev alacak. İlk ve son galibiyetini 4'üncü haftada yarınki rakibi Derincespor'u 1-0 yenerek elde eden Uşakspor ardından oynadığı 17 müsabakanın 16'sını kaybetti, sadece 1 maçtan beraberlikle ayrıldı.