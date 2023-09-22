Uşakspor, Belediye Derincespor ile deplasmanda karşılaşacak

Uşakspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Belediye Derincespor ile deplasmanda oynayacak. Uşakspor, bu maç öncesi 1 puanla 18. sırada yer alırken, Derincespor ise 5 puanla 8. sırada bulunuyor.

UŞAK,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçında Düzcespor ve İskenderunspor'a yenilip 68 Aksaray Belediyespor'la berabere kalan Uşakspor yarın deplasmanda Belediye Derincespor'la oynayacak. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı'nda Burak Taşkınsoy'un yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Geçen hafta grupta bay takım olan Uşakspor bu maç öncesi 1 puanla 18'inci basamakta yer alırken, Derincespor ise 5 puanla 8'inci sırada.