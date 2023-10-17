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Uşakspor, Arnavutköy Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Uşakspor, son sıradan kurtulamadığı için zorlu bir maça çıkacak. Sarı kart cezalıları nedeniyle eksik kadro ile mücadele edecek olan Uşakspor, Arnavutköy Belediyespor'a karşı galibiyet arayacak.