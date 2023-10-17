Uşakspor, Arnavutköy Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Uşakspor, son sıradan kurtulamadığı için zorlu bir maça çıkacak. Sarı kart cezalıları nedeniyle eksik kadro ile mücadele edecek olan Uşakspor, Arnavutköy Belediyespor'a karşı galibiyet arayacak.
UŞAK,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Isparta 32 Spor'a 2-0 yenilip son sıradan kurtulamayan Uşakspor yarın deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Bolluca Stadı'nda Doğu Yılmaz'ın görev yapacağı müsabakanın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak. Konuk Uşakspor'da sarı kart cezalıları Şamil ve Çağrı, Arnavutköy Belediyespor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlı ekip grupta 7 maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle 4 puan toplayabildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor