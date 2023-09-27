Uşakspor, Amed Sportif maçı öncesi bilet fiyatlarını düşürdü

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk galibiyetini geçen hafta Derince Belediyespor'u deplasmanda 1-0 yenerek alıp moral tazeleyen Uşakspor, Amed Sportif'le iç sahada oynanacak maç öncesi bilet fiyatlarında indirime gitti. Kırmızı-siyahlı ekip, 1 Ekim Pazar günü Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmada taraftar desteğini yanına çekebilmek için bilet fiyatlarını tüm tribünler için 10 TL olarak belirledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor