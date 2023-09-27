Uşakspor, Amed Sportif maçı öncesi bilet fiyatlarını düşürdü
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk galibiyetini alan Uşakspor, Amed Sportif maçı öncesi bilet fiyatlarını indirerek taraftar desteğini artırmayı hedefliyor.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk galibiyetini geçen hafta Derince Belediyespor'u deplasmanda 1-0 yenerek alıp moral tazeleyen Uşakspor, Amed Sportif'le iç sahada oynanacak maç öncesi bilet fiyatlarında indirime gitti. Kırmızı-siyahlı ekip, 1 Ekim Pazar günü Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmada taraftar desteğini yanına çekebilmek için bilet fiyatlarını tüm tribünler için 10 TL olarak belirledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor