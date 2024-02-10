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Uşakspor, Amed Sportif'e konuk olacak

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son sırada yer alan Uşakspor, zirve mücadelesi veren Amed Sportif ile karşılaşacak.

UŞAK,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 puanla sonuncu sırada yer alıp küme düşme eşiğine gelen Uşakspor yarın 25'inci hafta müsabakasında zirve mücadelesi veren 3'üncü Amed Sportif'e konuk olacak. Diyarbakır Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Sabit Selvi düdük çalacak. Kadrosu dağılan, son maçında evinde Belediye Derincespor'a 7-1 mağlup olan Uşakspor ilk ve son galibiyetini 4'üncü haftada aldı. Bu maçın ardından 18 müsabakaya çıkan Uşak temsilcisi 17 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde edebildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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