Uşakspor, 68 Aksaray Belediyespor deplasmanında galibiyet arıyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Düzcespor'a mağlup olan Uşakspor, 68 Aksaray Belediyespor deplasmanında galibiyet arayacak.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Düzcespor'a 2-1 mağlup olarak sezona yenilgiyle başlayan Uşakspor yarın 68 Aksaray Belediyespor deplasmanında çıkış arayacak. Dağılgan Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçı Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek. Kırmızı-siyahlılar, ilk haftayı 3 puanla kapatan rakibini yenerek galibiyetle tanışmayı hedefliyor. Teknik direktör Nazım Gülay, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını dile getirerek, "Evimize 3 puanla dönmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor