Uşakspor, 68 Aksaray Belediyespor deplasmanında galibiyet arıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Düzcespor'a 2-1 mağlup olarak sezona yenilgiyle başlayan Uşakspor yarın 68 Aksaray Belediyespor deplasmanında çıkış arayacak. Dağılgan Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçı Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek. Kırmızı-siyahlılar, ilk haftayı 3 puanla kapatan rakibini yenerek galibiyetle tanışmayı hedefliyor. Teknik direktör Nazım Gülay, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını dile getirerek, "Evimize 3 puanla dönmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor