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Uşakspor 3 puan peşinde

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Uşakspor 3 puan peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Ankara Demirspor'a 2-0 yenilerek alt sıralardan uzaklaşamayan Uşakspor, yarın deplasmanda küme düşmeye çok yaklaşan Eskişehirspor'un rakibi olacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Ankara Demirspor'a 2-0 yenilerek alt sıralardan uzaklaşamayan Uşakspor, yarın deplasmanda küme düşmeye çok yaklaşan Eskişehirspor'un rakibi olacak. Eskişehir Yeni Stadı'nda Onur Bingöl'ün yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 15.00'te başlayacak. Maç ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Futbolcu olarak 2 yıl Süper Lig'de formasını giydiği kurtuluş umutlarını büyük oranda yitiren son sıradaki Eskişehirspor'un karşısına teknik adam olarak çıkacak Uşakspor Teknik Direktörü Ümit Karan, kazanıp alt sıralardan uzaklaşmaları gerektiğini söyledi. Uşakspor'un 37 puanı bulunurken, 21 puandaki Eskişehirspor galip gelemezse havlu atacak.


- Uşak

Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Eskişehirspor, Uşakspor, Spor, Haberler

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