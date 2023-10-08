Haberler ›› Spor ›› Uşak'ta Otomobilde 1 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Bulundu

Uşak'ta Otomobilde 1 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Bulundu

Uşak'ta polis ekipleri tarafından yapılan aramada bir otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.