Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Uşak'ta Galatasaray Şampiyonluğu Kutlamaları Sırasında Evlenme Teklifi

Uşak'ta Galatasaray Şampiyonluğu Kutlamaları Sırasında Evlenme Teklifi

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'ın kutlamaları sırasında bir taraftar sevgilisine evlenme teklifi etti ve kabul edildi. Uşak'ta gerçekleşen kutlamalara binlerce vatandaş arabalarıyla katıldı.

Uşak'ta Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları gerçekleştirilirken bir taraftar ise sevgilisine evlenme teklifi etti.

Spor Toto Süper Lig'in 36. Haftası'nda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, dün oynanan ligin son derbi maçında da Fenerbahçe'yi 3-0 yenere taraftarlarına çifte bayram yaşattı. Yurdun dört bir yanında kutlamalar yapılırken Uşak'ta da kutlamaların adresi 15 Temmuz Şehitler Meydanı oldu. Binlerce vatandaş arabalarına binip konvoylar oluştururken kent meydanına gelerek de kutlamalara katıldı. Öte yandan bir Galatasaraylı taraftar sevgilisine kutlamalar sırasında evlenme teklifi etti. Kız arkadaşının teklifi kabul etmesiyle birlikte yoğun kalabalık coşkuyla kutlama yaptı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Uşak Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title