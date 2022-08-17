Uşak spor haberleri: Uşakspor yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam etti Spor Haberleri Uşak spor haberi: Uşakspor, yeni sezonun ilk maçında karşılaşacağı Diyarbekirspor maçı hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hız kesmeden devam ettirdi. Uşakspor, yeni sezonun ilk maçında karşılaşacağı Diyarbekirspor maçı hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hız kesmeden devam ettirdi. Uşakspor, bugün gerçekleştirilen sabah antrenmanı yeni sezonun ilk maçında karşılaşacağı Diyarbekirspor ile deplasmanda karşılaşacağı maç hazırlıklarına hız kesmeden devam etti. Düzenlenen antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, güç ve taktik çalışmalarıyla son buldu. - UŞAK İhlas Haber Ajansı / Spor Uşakspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Uşak spor haberleri: Uşakspor yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam etti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.