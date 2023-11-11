Uşak Spor, gol atamadan kaybettiği maçlarda zincir kırmaya çalışacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçını gol bile atamadan kaybeden Uşak Spor, İnegölspor deplasmanında galibiyet arayacak. Uşak Spor, 11 haftada sadece 4 puan toplayabildi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçını gol bile atamadan kaybederek puan tablosunda haftalardır en dibe demir atan Uşak Spor yarın İnegölspor deplasmanında zincir kırmaya çalışacak. İnegöl İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Bu sezon 1 galibiyet, 1 beraberlik alıp 9 maçta ise mağlup olarak sadece 2 gol atabilen Uşak Spor grupta 11 hafta sonunda hanesine yalnız 4 puan yazdırabildi.