Uşak Spor, Bornova 1877 ile Kritik Maçta Karşılaşacak
3. Lig 4. Grup'ta lider Uşak Spor, 1 Eylül Stadı'nda yarın oynayacağı Bornova 1877 maçıyla 13 puanla zirvede kalmayı hedefliyor. Geçen hafta Eskişehirspor ile yapılan maçta ilk puan kaybını yaşayan Uşak Spor, 7 puanlı rakibi karşısında galip gelmek istiyor.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta gol yemeden 4'te 4 yaptıktan sonra geçen hafta deplasmanda Eskişehirspor'la 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşayan lider Uşak Spor yarın evinde Bornova 1877 ile karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanacak 6'ncı hafta mücadelesi saat 15.30'da başlayacak. Averajla zirvede yer alan 13 puanlı ev sahibi ekip, 7 puanlı İzmir temsilcisini yenerek yerini korumayı hedefliyor. Grupta aynı saatte Nazillispor-Tire 2021 FK, Alanya 1221-Balıkesirspor, Afyonspor-Denizli İdmanyurdu, 16.00'da ise Ayvalıkgücü Belediyespor-Eskişehirspor maçları başlayacak.
