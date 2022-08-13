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Uşak haberi | Uşakspor, yeni sezon hazırlıklarını sürüyor

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Uşak haberi | Uşakspor, yeni sezon hazırlıklarını sürüyor

Uşak haber... Uşakspor, yeni sezonun ilk maçında karşılaşacağı Diyarbekirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Uşakspor, yeni sezonun ilk maçında karşılaşacağı Diyarbekirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Uşakspor, bugün gerçekleştirilen antrenman ile yeni sezonun ilk maçında karşılaşacağı Diyarbekirspor ile deplasmanda karşılaşacağı maç hazırlıklarını sürdürdü. Düzenlenen antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken pas çalışmalarıyla devam etti. İdman çift kale maçla sona erdi. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / Spor

Uşakspor Spor Haberler

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