Uşak haberi! Uşakspor'dan 3 imza daha Spor Haberleri Uşak haberi... TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yönetimi devredildikten sonra transferde birçok ismi renklerine bağlayan Uşakspor, dış transferde 2, iç transferde 1 oyuncuyla daha sözleşme imzaladı. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yönetimi devredildikten sonra transferde birçok ismi renklerine bağlayan Uşakspor, dış transferde 2, iç transferde 1 oyuncuyla daha sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlılar, Hatayspor'dan 22 yaşındaki santrfor Berke Doğukan Önde, Kuşadasıspor'dan 23 yaşındaki stoper Doğan Çamlı ile anlaşırken, iç transferde 27 yaşındaki forvet arkası Onurcan Güler'i de yuvada tuttu. - Uşak Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Uşakspor Uşak Spor Haberler

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