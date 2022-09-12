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Uşak haber... Drift tutkunları Uşak'ta buluştu

Spor Haberleri

Uşak haber... Drift tutkunları Uşak'ta buluştu

Uşak spor haberine göre Uşak yarış pisti hafta sonu modifiye tutkunlarıyla doldu.

Uşak yarış pisti hafta sonu modifiye tutkunlarıyla doldu. Drift sporcuları, şov yapıp lastiklerini toplanan kalabalık için yaktı. Yaklaşık bin kişinin doldurduğu alandaki gösteriler, nefesleri kesti. O anlar dron ile de havadan görüntülendi.

Drift tutkunu vatandaşlar, Uşak Moto Yarış Pisti'nde düzenlenen drift gösterisinde buluştu. Yarış alanında profesyonel sürücüler yaptığı drift gösterileri izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Gösteriler sırasında araçların lastikleri parçalanırken, sürücüler yeni lastik değişiminden sonra gösterilerine devam etti. Dron ile havadan da görüntülenen drift gösterisi, adrenalin tutkunlarının heyecan dolu anlar yaşadığına sahne oldu. Erkeklerin yanı sıra kadınların da ilgi gösterdiği organizasyonda, kadın sürücü ise büyük destek aldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Uşak Spor Haberler

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