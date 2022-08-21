Uşak haber... Atlı Ciritte Şampiyon Uşak Binicilik İhtisas Takımı oldu

Geleneksel Spor Dalları federasyonu Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası B Grubu çeyrek final mücadelesi Manisa'nın Selendi ilçesinde sona erdi. Tüm maçlarını kazanan Uşak İhtisas Binicilik Atlı Cirit takımı şampiyon olarak yarı finale çıktı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası çeyrek final mücadelesi Manisa'nın Selendi ilçesinde zevkli ve çekişmeli geçen müsabakalar ile sona erdi. Vali Muzaffer Ecemiş Cirit Sahasında başlayan 5 takımın katılımıyla 5 gün devam eden müsabakalar sonrası tüm maçlarını kazanan Uşak İhtisas Binicilik Atlı Cirit takımı şampiyon olarak yarı finale çıktı. Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Uşak Bölgesi hakemlerin yönettiği, puan usulü ile oynanan 1 takımın günlük bay geçtiği Atlı Cirit takımı çeyrek final maçlarına Uşak Binicilik İhtisas Cirit Takımı, Uşak Ürünköy Genç Atlı Cirit Takımı, Uşak Eşme Gündüzoğlu Atlı Cirit Takımı, Balıkesir Sındırgı Atlı Cirit Takımı ve Selendi Atlı Cirit Takımı katıldı.

Müsabakalarda tüm rakiplerini yenen Uşak İhtisas Binicilik Atlı cirit takımı şampiyon oldu. Diğer bölgelerde de oynanan çeyrek final maçları sonrası yarı finale çıkan takımlar finale çıkmak için yarışacak. Birinci olup, yarı finale çıkan takıma madalya ve kupası Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Asbaşkanı Bahri Önal verirken, ikinci olan Uşak Ürünköy Genç Atlı Cirit Takımına madalyaları Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Kahraman Şen verdi. Kupa ve madalyaları alan Uşak İhtisas Binicilik Atlı Cirit Takımı oyuncuları davul zurna eşliğinde yarı finale çıkmanın sevincini yaşadı. - MANİSA