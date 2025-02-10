Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa
Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza

Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışan ahlaksızlara tarihi ceza
Trump skandal açıklamalara devam ediyor: Gazze'yi büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün

Skandal Gazze çıkışını bir adım öteye taşıdı
Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

US-SEN'den Vanspor'a Yapılan Saldırıya Sert Tepki

US-SEN'den Vanspor'a Yapılan Saldırıya Sert Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Sporcu Sendikası Genel Başkanı Bekir Ayaz, Vanspor kafilesine yönelik taşlı saldırıyı kınayarak, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti ve spor camiasına birlik çağrısı yaptı.

Uluslararası Sporcu Sendikası (US-SEN) Genel Başkanı Bekir Ayaz, 8 Şubat 2025 tarihinde oynanan Elazığspor-Van spor maçı sonrası Van spor kafilesine yönelik taşlı saldırıyı en güçlü şekilde kınadı.

Bu olayın yalnızca Van spor camiasına değil, Türk futboluna ve sporun birleştirici ruhuna zarar verdiğini belirten Ayaz, 6022 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında faillerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Ayaz, "Futbol, dostluk ve kardeşlik temelinde oynanan bir spordur. Ancak Van spor kafilesine yapılan saldırı, sporun ruhuna ve adaletine büyük bir darbe vurmuştur. Bu tür olaylar, futbolun barışçıl ve adil yapısına zarar vermektedir. Van spor camiasına, teknik heyetine, oyuncularına ve taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu olayın takipçisi olacağız" dedi.

6022 Sayılı Yasanın Uygulanması Çağrısı

Ayaz, benzer şiddet olaylarının tekrar yaşanmaması için 6022 sayılı yasanın etkin şekilde uygulanması gerektiğini belirterek, "Bu saldırının failleri hakkında en ağır yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz. Eğer bu olay cezasız kalırsa, benzer saldırıların önüne geçilemez. Sporda şiddetin karşısında durmalı, sporcuların ve taraftarların güvenliğini sağlamalıyız" diye konuştu.

"Şiddete karşı tek ses olalım"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İçişleri Bakanlığı ve tüm ilgili kurumları harekete geçmeye çağıran Ayaz, spor camiasına birlik içinde hareket etme çağrısı yaptı. Ayaz, "Tüm spor paydaşlarını, futbol ailesini, kulüpleri, yöneticileri, sporcuları ve taraftarları şiddete karşı tek ses olmaya davet ediyorum. Spor, rekabetin dostça yaşandığı bir alandır; şiddetin yeri yoktur" şeklinde konuştu.

US-SEN, olayın hukuki sürecinin takipçisi olacağını ve Vanspor'a her türlü desteği sağlayacağını duyurdu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
img

Doktorların Ela ve Zenan'ı yıllar sonra bir arada
img

Altında beklenen rekor gerçekleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır için bomba iddia

Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia
Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi

O Ses Türkiye'de kıskançlık krizi
Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü

Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
Etna Yanardağı'nda güçlü lav akıntısı meydana geldi

Yanardağ püskürmeye başladı
Galatasaray, taraftarın beklediği yıldıza sessiz sedasız imza attırdı

Taraftarın beklediği yıldıza sessiz sedasız imza attırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.