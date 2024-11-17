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US-SEN'den Irkçı Sloganlara Sert Tepki

US-SEN'den Irkçı Sloganlara Sert Tepki
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Uluslararası Sporcu Sendikası (US-SEN) Genel Başkanı Bekir Ayaz, Romanya ve Kosova arasında oynanan maçta yaşanan ırkçı eylemleri kınadı ve disiplin soruşturması başlatılmasını talep etti.

Uluslararası Sporcu Sendikası (US-SEN) Genel Başkanı Bekir Ayaz, Elazığ'da yaptığı açıklamada dün Romanya ile Kosova arasında Bükreş'te oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek, olayları en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

Bekir Ayaz sendikanın Elazığ bölge koordinatörlüğünü oluşturmak ve yapılanmayı yerinde tespit için kente geldi. Burada konuşan Ayaz, "Söz konusu maç sırasında Rumen taraftarların, Kosova milli marşı okunurken ve oyun boyunca 'Kosova Sırbistan'dır' gibi ırkçı ve provakatif sloganlar attığı, sahaya sert cisimler fırlattığı ve Kosova bayrağını yaktığına dair raporlar ve görüntüler tarafımıza ulaşmıştır. Bu tür davranışlar, yalnızca sporun ruhuna ve Fair-Play ilkelerine değil, aynı zamanda uluslararası barış ve dostluk değerlerine açık bir saldırıdır. Futbol, sınırları aşan, insanları birleştiren ve farklılıkları kucaklayan evrensel bir spor olmalıdır. Ancak bu tür eylemler, bu idealin tam tersi bir atmosfer oluşturmakta ve futbolun birleştirici gücüne ciddi zarar vermektedir. UEFA ve uluslararası spor kurumları, bu gibi olaylara karşı sıfır tolerans politikalarını kararlılıkla uygulamalıdır" dedi.

"Disiplin soruşturması başlamalı"

US-SEN olarak, UEFA'ya ve tüm spor otoritelerine çağrıda bulunduklarını kaydeden Ayaz, "Disiplin soruşturması Romanya Futbol Federasyonuna ve bu olaylarda sorumluluğu olan kişi veya gruplara yönelik kapsamlı bir disiplin soruşturması başlatılmalıdır. Irkçılık ve provakatif davranışlarda bulunanlar için caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. Irkçı ve nefret içerikli davranışların tekrarını önlemek için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır. Özellikle, taraftar güvenliği ve sporcuların korunması adına daha sıkı düzenlemeler uygulanmalıdır. Sporda bu tür ayrımcı eylemlere maruz kalan herkesin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Irkçılığa, nefrete ve provokasyona karşı tek ses olma zamanı. Futbolu, tüm dünya için barış, eşitlik ve dostluk mesajları taşıyan bir alan haline getirmek hepimizin sorumluluğudur" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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