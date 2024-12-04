Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu

102 yıl sonra ortaya çıkan harita Orta Doğu'yu karıştıracak

 Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

 Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmada yeni gözaltılar var
Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özgür Özel'e MHP'den sert tepki

Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özel'e sert tepki: Bavulunu toplaması yakındır

US-SEN, CONIFA ile İş Birliği Başlattı

US-SEN, CONIFA ile İş Birliği Başlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Sporcu Sendikası (US-SEN) Genel Başkanı Bekir Ayaz, Elazığ'da önemli bir iş birliği sürecine girdiklerini duyurarak, CONIFA ile birlikte sporcuların haklarını koruma ve uluslararası spor camiasının gelişimini hedeflediklerini açıkladı.

Elazığ'da temaslarda bulunan Uluslararası Sporcu Sendikası (US-SEN) Genel Başkanı Bekir Ayaz, uluslararası spor camiasının gelişimi ve sporcuların haklarını koruma misyonları doğrultusunda Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) ile önemli bir iş birliği süreci başlattıklarını söyledi.

US-SEN Genel Başkanı Bekir Ayaz, çeşitli programlara katılmak üzere Elazığ'a geldi. Burada açıklamalarda bulunan Ayaz, US-SEN'in atıl bir pozisyonda kalmayacağını, aksine uluslararası arenada daha aktif, sorgulayıcı ve yaptırım gücü yüksek bir politika izleyerek etkili çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Ayrıca, büyük ve güçlü bir spor camiası inşa etmek için her zamankinden daha çok çalışmak, ter dökmek ve mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Ayaz, US-SEN'in üretken, kararlı ve sonuç odaklı bir organizasyon olarak hem ulusal hem de uluslararası düzeyde etkili bir yapıya dönüşme hedefini dile getirdi. Ayaz, "Bu vizyon, Türk sporunun uluslararası alanda gücünü artırmayı amaçlıyor. Bu iş birliği, FIFA'ya üye olmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Karpatalya, Artsakh (Dağlık Karabağ), Güney Osetya, Abhazya, Pencap, Padanya, Matabeleland, Cascadia, Çamerya, Luhansk Halk Cumhuriyeti, Batı Ermenistan, Tamil İlam, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Japonya'daki Birleşik Koreliler, Safmi, Cornwall, Szekel Ülkesi, Kabylia, Ellan Vannin, Doğu Türkistan, Sardunya, Somaliland, Avustralyalı İlk Milletler, Barava, Raetia, Tibet, Batı Papua, Chagos Adaları ve Tuvalu 34 futbol federasyonlarının uluslararası standartlara uyum sağlaması, sporcuların haklarının korunması ve FIFA üyelik süreçlerinde teknik, diplomatik ve organizasyonel destek sağlanmasını hedeflemektedir. İş birliği kapsamında CONIFA üyelerinin FİFA üyeliği için ihtiyaç duyduğu teknik ve idari rehberlik sağlanacak, sporcu haklarının güçlendirilmesi adına kapsamlı politikalar geliştirilecek, uluslararası alanda tanıtım ve lobi çalışmaları yürütülecek, CONIFA üyelerinin FIFA kriterlerine uyum sağlaması için ortak girişim programları düzenlenecek ve diplomatik girişimlerde bulunulacaktır. Bu iş birliği süreci, dünya futbolunun çeşitliliği kazanması, sporun birleştirici gücünün arttırılması ve CONIFA ülkelerinin uluslararası futbol camiasında daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, sporcuların haklarının korunması ve onlara daha adil, profesyonel bir ortam sunulması iş birliğinin temel öncelikleri arasındadır. US-SEN CONIFA ile iş birliği yaparak futbol federasyonlarının güçlendirilmesi uluslararası spor hukuk standartlarının uygulanması ve FIFA üyelik süreçlerinde etkin bir destek sunmayı taahhüt etmektedir. Ayrıca bu iş birliği spor camiasındaki dayanışmayı arttıracak ve CONIFA üyelerinin uluslararası alanda daha görünür olmasını sağlayacaktır" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İşte meslek meslek zamlı maaşlar
img

Salah hakkında bomba gelişme
img

Dursun Özbek'i açık açık uyardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! Dünya Madenciler Günü sözleri neler? Kayseri hava durumu 4 Aralık | Bugün Kayseri'de kar var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu! SON DAKİKA! Memur emekli maaşı enflasyon farkı ne oldu? Memur emeklisinin alacağı maaş ne kadar, kaç TL olacak? Mersin hava durumu 4 Aralık | Bugün Mersin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Mersin 15 günlük hava durumu! Az önce deprem mi oldu? 4 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Sağlık ocakları grevde mi? 4 Aralık aile hekimleri çalışıyor mu? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.