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Uruguay, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon oldu

Uruguay, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon oldu

Spor Haberleri

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde İtalya'yı 1-0 yenen Uruguay, şampiyonluğa ulaştı.

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde İtalya'yı 1-0 yenen Uruguay, şampiyonluğa ulaştı.

Arjantin'deki Estadio Unico Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan final maçındaki tek golü, Luciano Rodriguez 86. dakikada kaydetti.

Bu zaferle Uruguay, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ilk defa şampiyon oldu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino da karşılaşmayı stadyumdan takip etti.

Kaynak: AA / Spor

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