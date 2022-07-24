Uros Radakovic, Ankaragücü'nde
Demirören Haber Ajansı - Alper Şaşmaz - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, Rus kulübü Arsenal Tula'dan 28 yaşındaki Sırp defans oyuncusu Uros Radakovic ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, Rus kulübü Arsenal Tula'dan 28 yaşındaki Sırp defans oyuncusu Uros Radakovic ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Beştepe Tesisleri'nde yapılan imza törenine MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve futbol koordinatörü Emre Yıldız katıldı.
Demirören Haber Ajansı / Alper Şaşmaz - Spor