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Uros Radakovic, Ankaragücü'nde

Demirören Haber Ajansı - Alper Şaşmaz - Spor
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Uros Radakovic, Ankaragücü'nde

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, Rus kulübü Arsenal Tula'dan 28 yaşındaki Sırp defans oyuncusu Uros Radakovic ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, Rus kulübü Arsenal Tula'dan 28 yaşındaki Sırp defans oyuncusu Uros Radakovic ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beştepe Tesisleri'nde yapılan imza törenine MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve futbol koordinatörü Emre Yıldız katıldı.


Demirören Haber Ajansı / Alper Şaşmaz - Spor

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