Urla Gençlik Kadın Basketbol Takımı Gelecek Sezon İçin Çalışmalarına Başladı

Ege Yapı Urla Gençlik ve Spor Kulübü, İzmir'in tek profesyonel kadın basketbol takımı olarak gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Genel koordinatör Arın Soğancıoğlu, hedeflerinin play-off ve süper lig olduğunu belirtti.

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi'nde Ege'yi temsil eden Urla Gençlik kapılarını tüm kadınlara ve gençlere açtı.

Ege'de kadınların basketbola olağanüstü ilgi gösterdiğine ve yeteneklerine dikkat çeken Ege Yapı Urla Gençlik ve Spor Kulübü Genel Koordinatörü Arın Soğancıoğlu sezon başında istenilen hedeflere ulaştıklarını ve İzmir'in tek profesyonel kadın basketbol takımı olarak gelecek sezon için çalışmalara ağırlık verdiklerini belirtti. Soğancıoğlu "İzmir'i Kadınlar Basketbol Ligi'nde en iyi şekilde temsil etmek için kolları sıvadık. Hedefimiz play-off ve süper lig. Bu nedenle müthiş yetenekli gençler ve tecrübeli isimler ile kadromuzu şekillendiriyoruz" dedi.