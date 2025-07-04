Urla'da 420 Dünya Şampiyonası Başladı

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Türkiye Yelken Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen 420 Dünya Şampiyonası, 20 ülkeden 434 sporcunun katılımıyla İzmir'in Urla ilçesinde başladı. Şampiyona, TYF Olimpik Kamp Merkezi'nde gerçekleştiriliyor ve 9 Temmuz'da sona erecek.

Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) ev sahipliğinde 20 ülkeden 434 sporcunun katılımıyla düzenlenen 420 Dünya Şampiyonası, İzmir'in Urla ilçesinde başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre şampiyonanın startı, TYF Olimpik Kamp Merkezi'nde verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, yelkende 420 sınıfının dünya genelinde büyük ilgi gören ve olimpik bir sınıf olduğunu ifade etti.

420 Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hakkının Türkiye'ye verildiğini belirten Akdurak, "Bu önemli şampiyona aynı zamanda Urla'daki TYF Olimpik Kamp Merkezi'mizin ilk uluslararası organizasyonu olma özelliğini taşıyor. Kendi tesisimizde dünyanın dört bir yanından gelen yelkencileri ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Şampiyona, 9 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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