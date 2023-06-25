Urfa Aslanı 97. Gazi Koşusu'nu kazandı

Selim Kaya'nın sahibi olduğu ve jokeyliğini Mehmet Kaya'nın yaptığı 'Urfa Aslanı' isimli safkanın 2.30.35'lik derecesiyle kazandığı 97. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı.

Selim Kaya'nın sahibi olduğu ve jokeyliğini Mehmet Kaya'nın yaptığı "Urfa Aslanı" isimli safkanın 2.30.35'lik derecesiyle kazandığı 97. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 40 bin yarışseverin izlediği koşunun ardından pistin kenarında kurulan platformda jokeye, atın sahibi ile antrenörüne ödülleri takdim edildi.

Gazi Koşusu'nda ilk şampiyonluğunu elde eden jokey Mehmet Kaya, büyük bir sevinç yaşadı. Mehmet Kaya, ödül töreninden önce atı "Urfa Aslanı" ile Veliefendi Hipodromu'nda seyircileri selamladı.

Koşuyu kazanan atın sahibi Selim Kaya'ya birincilik kupasını Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider verdi. Jokey Mehmet Kaya'ya ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takdim etti. Antrenör Velat Karakuş da plaketini 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri'nin elinden aldı.

Ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan jokey Mehmet Kaya, Gazi Koşusu'nu kazanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bana bu mutluluğu yaşatan Rabbime şükürler olsun. Urfa Aslanı'na çok teşekkür ediyorum. Bana inanan sevgili eşim, çocuklarım ve aileme ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim bundan sonra Gazi Koşusu kazanmayan tüm jokey arkadaşlarıma, at sahiplerine nasip etsin. Rüyada gibiyim. Böyle bir mutluluğu hiçbir zaman yaşamadım." ifadelerini kullandı.

Atın sahibi Selim Kaya da çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Kaya ailesinde eksik olan bir parçaydı tamamladık. Rahmetli Ömer ve Remazan amcalarıma armağan ediyorum. Kendimi rüyada gibi hissettim. Allah tüm atçılara nasip etsin. Cumhuriyet'in 100. yılında bu yarışı kazanmak, ayrıca babamın bindiği atla kazanmak çok ayrı bir his. Kelimelerle tarif edilemez bir duygu." değerlendirmesinde bulundu.

Aziz Yıldırım da koşuyu takip etti

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım da Gazi Koşusu'nu, hipodromda takip etti.

Koşuyu izlemeye gelen Fenerbahçeli taraftarlar, Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu.