Urfa Aslanı 97. Gazi Koşusu'nu kazandı

Mehmet Kaya'nın jokeyliğini yaptığı Urfa Aslanı adlı safkan, 97. Gazi Koşusu'nu 2:30:35 derecesiyle kazandı. Koşuya birçok ünlü isim de katıldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 97 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayının katılımıyla 2400 metre çim pistte gerçekleştirildi.

Bu arada jokey Mehmet Kaya, Urfa Aslanı ile kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu'nu kazandı.