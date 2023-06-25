Urfa Aslanı 97. Gazi Koşusu'nu kazandı
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Mehmet Kaya'nın jokeyliğini yaptığı Urfa Aslanı adlı safkan, 97. Gazi Koşusu'nu 2:30:35 derecesiyle kazandı. Koşuya birçok ünlü isim de katıldı.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 97 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayının katılımıyla 2400 metre çim pistte gerçekleştirildi.Koşuyu; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 1'inci Ordu Komutanı Ali Sivri, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, 7 kez üst üste Gazi Koşusu kazanan ve cezası sebebiyle yer almayan jokey Ahmet Çelik ile bir çok yarışsever izledi.Türk atçılığının derbisi niteliğindeki Gazi Koşusu, büyük heyecana sahne oldu. Yarışı Selim Kaya'nın sahibi olduğu, Mehmet Kaya'nın jokeyliğini yaptığı 'Urfa Aslanı' isimli safkan, 2: 30: 35'lik derecesiyle kazandı. 97'nci Gazi Koşusu'nda 2'nciliği Qualizto, 3'üncülüğü Chaika elde ederken, yarışı Moonlight Fairy isimli safkan 4'üncü sırada tamamladı.
Bu arada jokey Mehmet Kaya, Urfa Aslanı ile kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu'nu kazandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor