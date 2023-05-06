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Urawa Red Diamonds, AFC Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı

Urawa Red Diamonds, AFC Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı

Spor Haberleri

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi finali rövanşında El-Hilal'i 1-0 yenen Urawa Red Diamonds, şampiyon oldu.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi finali rövanşında El-Hilal'i 1-0 yenen Urawa Red Diamonds, şampiyon oldu.

Japonya'nın Saitama şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanan rövanşta ev sahibi Urawa Red Diamonds ile Suudi Arabistan ekibi El-Hilal karşılaştı.

İlk ayağı 1-1 sona eren finalin rövanşında Andre Carrillo'nun 49. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 galip gelen Urawa Red Diamonds, şampiyonluğa ulaştı.

Urawa Red Diamonds, 2007 ve 2017'nin ardından organizasyondaki üçüncü zaferini elde etti. Turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan El-Hilal ise 5. kez finalde kaybetti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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