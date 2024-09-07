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Ünye Kadın Spor Kulübü, Bornova Hitabspor maçına hazır

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü, Bornova Hitabspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Volkan Bozkurt, takımın ilk galibiyetini almak istediklerini söyledi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında yarın sahasında Bornova Hitabspor ile karşılaşacak Ünye Kadın Spor Kulübünün teknik direktörü Volkan Bozkurt, ilk kez mücadele edecekleri ligde ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.

Bozkurt, AA muhabirine, yeni sezon için iyi bir kadro kurma gayreti gösterdiklerini ve 2 oyuncu transferi daha planladıklarını belirtti.

Güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve sezon için iyi çalıştıklarını belirten Bozkurt, "8 Eylül Pazar günü Ünye Şehir Stadı'nda Bornova Hitabspor ile oynayacağız. Geçen sene bildiğimiz bir rakip, onlar da bizi biliyor. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İyi hazırlandık. Maçı da kazanacağımızı düşünüyorum. İlk kez mücadele edeceğimiz ligde ilk galibiyetimizi almak istiyoruz." dedi.

Bozkurt, ligde Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş gibi iyi takımların olduğunu vurgulayarak, "Böyle bir ligde Ünye bulunuyorsa taraftarlarımızdan beklediğimiz bizi desteklemeleri, tribünde yerlerini almalarıdır." diye konuştu.

Forvet oyuncusu Cansu İriş ise takım olarak sezona iyi hazırlandıklarını ve motive olduklarını aktardı.

Bornova Hitabspor maçına değinen İriş, şunları kaydetti:

"Geçen sezon perdeyi onlarla kapattık, onlarla açacağız. Bizim bir tedirginliğimiz yok. Biz şampiyon bitirdik sezonu. Yeniden bir şampiyonluk hedefimiz var mı? Bence var. Taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmamasını istiyoruz. Süper Lig'de ilk maçımızı onlarla birlikte inşallah kazanacağız. Süper Lig daha profesyonel bir lig, daha kaliteli bir lig. Birçoğumuz Süper Lig'i görmüş oyuncularız, lige hazırız."

Kaynak: AA / Spor

Turkcell Bozkurt Futbol Güncel Spor

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