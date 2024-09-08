Ünye Kadın Spor Kulübü Bornova Hitab Spor'u 3-0 mağlup etti
Ünye Kadın Spor Kulübü, Bornova Hitab Spor'u 3-0 mağlup etti. Maç Ünye Şehir Stadı'nda oynandı. Goller Lanche, Frederica ve Lenche'den geldi.
0 mağlup etti.
Stat: Ünye Şehir
Hakemler: Faruk Küstül, Mustafa Saydan, Türker Karabayır
Ünye Kadın Spor Kulübü: Senem Pınar, Emine Yaren, Nehir, Sevilay, Milana, Aleyna, Vusula (Melania dk. 85), Andela (Mislina dk. 70), Fredrica, Cansu (Erva dk. 85), Lenche
Bornova Hitab Spor: Sude Mihri, Tıjana, Ugochı cynthıa, Seval, İnayet Funda (Mary Aboseda dk. 46), Katsumı Cheng (Özlem dk. 46), Natalie Joy, Birigitte (Zeynep Ülkü dk. 64), Huriye (Zeynep dk. 46), Esra, Berthe Prudence (Oumou dk. 46)
Goller: Lanche (dk. 43), Frederica (dk. 53), Lenche (dk. 61) (Ünye Kadın Spor Kulübü) - ORDU