Ünye Futbol Kulübü U-11 Liginde Şampiyon Oldu

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, U-11 Liginde şampiyonluğa ulaşarak ilçenin gururu olan Ünye Futbol Kulübü küçük yıldız adaylarını tebrik etti ve gençler ile çocukların geleceğin birer teminatı olduğunu söyledi.

Ünye Futbol Kulübü U-11 Liginde şampiyonluğa ulaşan takım ile birlikte Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı ziyaret etti. Kulüp yöneticileri, antrenörler ve velilerin de bulunduğu ziyarette Başkan Tavlı sporcuları tebrik etti.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, imkanlar ölçüsünde çocuk ve gençlerin yanında olduklarını belirterek, "U-11 Ligi final maçında Galataspor'u 1-0 mağlup ederek 2022-2023 Sezonu Ordu İl Şampiyonluğunu kazanan, Ünye Futbol Kulübü Başkanı Metin Tamtürk ve genç futbolcularımız konuğumuz oldular. Geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi yetişmesi bizim için çok önemli. Çocuklarımızı ne kadar sağlıklı yetiştirirsek ülkemizin geleceğini de o kadar sağlam temeller üzerine oturtturmuş oluruz. Biz de imkanlarımız ölçüsünde her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız. Şampiyon sporcularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Kulüp Başkanı Metin Tamtürk ise desteklerinden dolayı Başkan Tavlı'ya teşekkür ederek, "Çocuklarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Onları geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Sosyal faaliyetler de onların gelişimi için önemli. İçlerinde belki ileride bu işi profesyonel olarak yapacak sporcular da çıkacak. Amatör Spor Kulüplerine desteğinizi her zaman hissediyoruz. Ücretsiz servis imkanı, kulüp odaları ve semt sahaları bizim için çok önemli. Bu da başarıyı getiriyor" ifadelerine yer verdi. - ORDU