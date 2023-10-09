Ünye'de motosiklet ve ticari taksi denetimi yapıldı

- Ordu'da ticari taksi ve motosiklet sürücüleri denetlendi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekipleri tarafından motosiklet ve ticari taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ve Asayiş ekipleri tarafından Kaledere Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde motosiklet ve ticari taksi sürücülerine yapılan denetimlerde ehliyet, eksik evrak ve Genel Bilgi Sistemi sorgulaması yapıldı. Denetimlerde ekipler, ticari taksi şoförlerinin belgelerini ve emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol ederken, motosiklet sürücülerine ise kask ve ehliyetleri soruldu.

Sürücülere ayrıca yayalara yol verme, kalabalık alanlarda araçlarını yavaş kullanmaları ve kuralları uyulması yönünde uyarılarda bulunuldu, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin ilçenin farklı noktalarında aralıksız devam edeceği bildirildi.