Ünye'de Amatör Spor Kulüplerine Yeni Spor Kompleksi

Ordu'nun Ünye ilçesinde amatör spor kulüplerine yönelik spor kompleksinin inşa edilme çalışmaları tamamlanmak üzere. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kompleksin çalışmalarını inceledi ve gençlerin spora yönelmeleri için tesisin kısa sürede hizmete açılacağını belirtti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde amatör spor kulüplerine yönelik spor kompleksinin inşa edilme çalışmasında sona yaklaşıldı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Cevizdere Mahallesi'nde yapılan kompleksin çalışmalarını inceledi.

Tavlı, burada gazetecilere, gençlerin spora yönelmeleri ve ilgilenen gençlerin de ihtiyaçlarını çözme noktasında tüm ekibiyle birlikte çalıştıklarını söyledi.

İlçedeki amatör spor kulüplerinin spor kompleksi ihtiyacını karşılamak için kompleksi inşa ettiklerini belirten Tavlı, "Tesisimizde amatör spor kulüplerimizin kullanacağı bay bayan soyunma odaları, duş ve tuvalet, engelli tuvaleti ve hakem odası bulunuyor. Ayrıca sporcuların dinlenebileceği bir mekan da burada yer alıyor. Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kısa sürede bu tesisimizi açarak gençlerimizin hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

Tavlı, ayrıca sporcu gençlerin semt sahalarına ulaşımları konusunda araç tahsisinde bulunarak, bu sorunu da çözdüklerini sözlerine ekledi.