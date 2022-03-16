Üniversitelerarası hokey şampiyonası GAÜN'de yapılıyor - Haberler

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Üniversitelerarası hokey şampiyonası GAÜN'de yapılıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Üniversitelerarası hokey şampiyonası GAÜN'de yapılıyor

Üniversitelerarası Unilig Hokey Müsabakaları Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

Üniversitelerarası Unilig Hokey Müsabakaları Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyetleri kapsamında yer alan, Üniversitelerarası Unilig Hokey Müsabakaları açılış töreninde konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesi'nde gerçekleşen Üniversitelerarası Unilig Hokey Müsabakalarının başarılı geçmesini diledi. Rektör Prof. Dr. Özaydın konuşmasının devamında, "Tüm sporculara herhangi bir sakatlanma yaşamadan ve barış içerisinde bir müsabaka diliyorum. Müsabakaların Üniversitemizde düzenlenmesinden dolayı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Spor hayatımızın merkezinde.Butür müsabakaları üniversitemizde gerçekleştirerek, gençlerimizi spora teşvik etmek ve kampüste ki yaşamı mutlu kılmak en büyük arzumuz" diyerek, öğrencilere bu tür etkinliklere katılmaları tavsiyesinde bulundu.

Üç gün sürecek turnuvaya Gaziantep Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini temsilen 6 takım katıldı. - GAZİANTEP

Üniversitelerarası hokey şampiyonası GAÜN'de yapılıyor

Üniversitelerarası hokey şampiyonası GAÜN'de yapılıyor

Üniversitelerarası hokey şampiyonası GAÜN'de yapılıyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Gaziantep Üniversitesi, Hokey, Spor, Haberler

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