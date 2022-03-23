Üniversitelerarası 1.lig Badminton Müsabakaları başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve İnönü Üniversitesi işbirliği ile "Üniversiteler arası Ünilig Badminton 1.lig müsabakaları İnönü Üniversitesi spor salonunda 20 üniversitenin katılımı ile başladı.

22-25 Mart tarihleri arasında 4 gün sürecek müsabakalara, Akdeniz, Aksaray, Bolu Abant İzzet Baysal, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Erciyes, Fırat, Gaziantep, İnönü, İstanbul Cerrahpaşa, İTÜ, Karmanoğlu Mehmet Bey, Kocaeli, Manisa Celal Bayar, Mersin, Muş Alparslan, Pamukkale, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Siirt, Yozgat Bozok ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversiteleri katılıyor. - MALATYA