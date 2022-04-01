Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Üniversitesinin (BAÜN) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonuyla, BAÜN Burhan Erdayı Spor Salonu'nda 63 üniversiteden 300'e yakın sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde gösteri maçına yer verildi.

Gösteri maçında, süper ağır sıklette mücadele eden ve 4 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör Ali Eren Demirezen ile ulusal ve uluslararası turnuvalarda şampiyonlukları bulunan Bursa Büyükşehir Belediye spor sporcusu Abdulsamet Salih karşılaştı.

Karşılaşmanın ardından milli boksör Demirezen'e üzerinde fotoğrafının yer aldığı pasta ile sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, turnuvaya ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Daha büyük organizasyonları yapmak istiyoruz. Balıkesir Üniversitesinin aynı zamanda bir spor üniversitesi olduğunu imkanlarımız ve şartlarımızla herkese göstermek istiyoruz." dedi.

Ali Eren Demirezen ise Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden sporcuların milli takıma seçilme şanslarının fazla olduğunu belirterek, doğum günü sürprizinden dolayı teşekkürlerini iletti.