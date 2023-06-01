Üniversiteler Arası Oryantiring Türkiye Şampiyonası Sivas'ta düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin (SCÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Arası Oryantiring Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Merkezi Amfi'de düzenlenen törene, SCÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, antrenörler, organizasyon görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Ataseven, "Bu müsabakanın, hem üniversitemiz hem de şehrimiz için saygın bir yeri oldu. İlerleyen yıllarda da bu müsabakaların devam etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çolakoğlu da organizasyonun sorunsuz tamamlandığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Organizasyonda İstanbul Teknik Üniversitesi takımı birinci, Hacettepe Üniversitesi ikinci, Uludağ Üniversitesi üçüncü, erkeklerde ise İstanbul Teknik Üniversitesi birinci, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ikinci, Anadolu Üniversitesi üçüncü oldu.

Kupa ve madalyaların verilmesinin ardından tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.