Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Arası Oryantiring Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı. 28 üniversiteden 225 sporcu ve 100 antrenör katılıyor. Şampiyona 2 gün sürecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Arası Oryantiring Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya 28 üniversiteden 225 sporcu ve 100 antrenör katılıyor.

Üniversite yerleşkesindeki Kültür Merkezi açık alanında gerçekleştirilen şampiyona öncesinde açılış töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı folklor ekibinin gösterisinin ardından şampiyonanın başlangıcı yapıldı.

Üniversiteler Arası Oryantiring Türkiye Şampiyonası 2 gün sürecek.