- Üniversite Yaz Spor Oyunları, Manisa'da başladı

MANİSA - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2023 Yaz Spor Oyunları, Manisa'da başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen 2023 Yaz Spor Oyunları, Manisa'da başladı. 50 Üniversitenin katıldığı 2023 Yaz Spor Oyunları Süper Lig Final Müsabakaları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenleniyor.

Manisa'da 17-26 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu, Çok Amaçlı Spor Salonu, Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Tenis Kortları, Celal Bayar Üniversitesi Spor Salonu ve Tarık Almış Spor Salonu'nda yapılacak basketbol, voleybol, hentbol, tenis, Süper Lig ve hado final müsabakaları, yoğun ilgiye sahne oluyor.

Büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Hafta boyunca güzel tesislerimizde spor şöleni yaşayacağız. Çok kaliteli ve çekişmeli müsabakalar oynanacak. Bu tür organizasyonlar, öğrencilerimizin okul motivasyonlarını olumlu etkiliyor. Gençlerimiz sporla geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Müsabakalarda ter dökecek tüm takımlarımıza başarılar dilerim" dedi.