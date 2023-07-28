Üniversite Oyunları'nda Sporculara Çevre Dostu Ulaşım Hizmeti

Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen Üniversite Oyunları'nda sporculara kolay ve çevre dostu ulaşım hizmetleri sunuluyor. Köyden müsabaka ve antrenman alanlarına servis seferleri düzenlenirken, düşük karbonlu ve yeşil enerji kullanan araçlar tercih ediliyor.

Cuma günü Çin'in Chengdu kentinde başlayan Üniversite Oyunları, sporculara kolay ve çevre dostu ulaşım hizmetleri sunuyor. Xinhua muhabiri Sunny Zhou, bu hizmetlerin nasıl gerçekleştiğini anlattı.

ANONS (İngilizce): SUNNY ZHOU, Xinhua muhabiri:

"Üniversite Oyunları sırasında tüm sporcular, medya personeli ve gönüllülerin Üniversite Oyunları Köyü ile 49 mekan arasındaki ulaşımını düzenlemenin ne kadar zor olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Bunu anlayabilmek için beynimizi zorluyoruz.

SES (Çince): YİN XİN, Chengdu Üniversite Oyunları ulaşım hizmet merkezi yetkilisi:

"Üniversite Oyunları Köyü'ndeki sporcuların ulaşımını sağlamak için köyden 49 müsabaka ve antrenman alanına servis seferleri ayarladık. Sporcuların yarışma programlarına ve antrenman ihtiyaçlarına göre günlük servis planları yapıyoruz. Bunun yanında takım etkinlikleri için özel otobüsler sunuyoruz. Ayrıca her bir kafile için araç rezervasyon hizmeti de sağlıyoruz. Kullandığımız 1.900'den fazla araç, düşük karbonlu ve yeşil konsepti tam olarak yansıtan yeni enerjili otobüsler ve otomobillerden oluşuyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)