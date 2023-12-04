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Üniversite Futbol Bölgesel Lig Maçları Başladı

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Futbol Bölgesel Lig maçları başladı. Anadolu Üniversitesi Erkek Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonası'na katılmak için mücadele edecek.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 'Üniversitelerarası Futbol ve Hentbol Bölgesel Lig Müsabakaları' Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde başladı.

Müsabakaların açılış töreni ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Demiral, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Denetim Kurulu Üyesi Battal Yılmaz ve ESOGÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Timuçin Doğan'ın katılımları ile gerçekleştirildi.

04-17 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyona futbol branşında ESOGÜ, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi, hentbol branşında ise ESOGÜ, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi katılıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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