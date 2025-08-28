Universitatea Craiova - İstanbul Başakşehir Maçının İlk Yarısı 2-1 Bitti
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Universitatea Craiova, İstanbul Başakşehir'i ilk yarıda 2-1 mağlup etti. Başakşehir Selke'nin golüyle öne geçerken, ev sahibi ekip Cicaldau ve Baiaram ile öne geçti.
Stat: Ion Oblemenco
Hakemler: Daniel Schlager, Sven Waschitzki, Tobias Fritsch (Almanya)
Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Baiaram
İstanbul Başakşehir : Volkan Babacan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Onur Ergün, Berat Özdemir, Crespo, Shomurodov, Brnic, Selke
Goller: Dk. 7 Selke ( İstanbul Başakşehir ), Dk. 9 Cicaldau, Dk. 27 Baiaram (Universitatea Craiova)
Sarı kartlar: Dk. 20 Baluta (Universitatea Craiova)
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşındaki Universitatea Craiova- İstanbul Başakşehir maçının ilk yarısı, Romanya temsilcisinin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
7. dakikada İstanbul Başakşehir öne geçti. Operi'nin kullandığı köşe atışında altıpas çizgisi önünde bulunan Selke, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 0-1.
9. dakikada Universitatea Craiova beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Bancu'nun pasında topla buluşan Cicaldau, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Rumen futbolcunun vuruşunda kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
13. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mora'nın pasında topla buluşan Al Hamlawi'nin altıpas çizgisi önünden çektiği şutta kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
19. dakikada Baiaram'ın pasında topla buluşan Bancu, Ebosele'yi çalımladıktan sonra ceza sahasına girerek sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Volkan Babacan, bu vuruşta da meşin yuvarlağı kornere çeldi.
27. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Cicaldau'nun pasında topla buluşan Bancu, sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Baiaram'a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Volkan Babacan'ın solundan geçerek ağlarla buluştu: 2-1.
Ev sahibi ekip, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.