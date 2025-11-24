Haberler

Union Saint Gilloise Teknik Direktörü: Galatasaray Çok Büyük Bir Takım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Union Saint Gilloise Teknik Direktörü David Hubert, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısını övdü ve yarınki maça hazır olduklarını ifade etti. Galatasaray'ın kalitesine dikkat çekti ve eksiklere rağmen güçlü bir ekip olduğunu belirtti.

UNION Union Saint Gilloise Teknik Direktörü David Hubert, "Galatasaray, yüksek bir seviyede, 9 puan aldı. Burada Liverpool'u 1-0 yendi. Galatasaray, çok büyük bir takım" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray yarın sahasında saat 20.45 Belçika ekibi Union Saint Gilloise'yı konuk edecek. Konuk ekipte teknik direktör David Hubert ve futbolculardan Adem Zorgane, yarın oynanacak maç öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da eksik isimlerin olduğuna dikkat çeken Hubert, "Şampiyonlar Ligi'nde yüksek seviyede hatanın affı yok. Biz, bazı penaltılara maruz kaldık. İstemediğimiz şeyler bunlar. Bu hataları yapmak istemiyoruz. Penaltıya sebebiyet veren şeyler bizi rahatsız ediyor. Bu hatalardan ders almak istiyoruz. Galatasaray'da eksiklikler var. Kadrosunda yeterince kaliteli oyuncuları da var. Sakatlıkları olsa da onların boşluğunu dolduracak kaliteye sahipler" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY, ÇOK BÜYÜK BİR TAKIM'

Galatasaray'ın büyük bir takım olduğuna dikkat çeken Belçikalı teknik adam, sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde 9 puan topladığını hatırlattı. Hubert, "Galatasaray, yüksek bir seviyede, 9 puan aldı. Burada Liverpool'u 1-0 yendi. Galatasaray, çok büyük bir takım. Mağlup olduğumuz maçlarda oyunumuzu oynamaya çalıştık. Avrupa'da da Inter ve Newcastle maçlarından sonra iyi adımlar attık. Kompakt durmaya çalışıyoruz. Disiplinli bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Atletico Madrid karşısında iyi bir sonuç almaya yakındık. Gerçekten en az rakip kadar mücadele etmemiz lazım. Futbolda da önemli olan mücadele etmektir" şeklinde konuştu.

'HER ŞEYİ DENEYECEĞİZ'

Yarın oluşacak sert atmosfere hazır olduklarını dile getiren Hubert, "Daha önce antrenör olarak Fenerbahçe maçını gördüm. Burada daha sert bir atmosferin olabileceğini duydum. Hazırız diyebilirim. Ne kadar ses varsa işimiz o kadar zor olacak. Her şeyi deneyeceğiz" dedi.

'BİZ DE ANDERLECHT İLE OYNAYACAĞIZ'

Galatasaray'ın pazartesi günü ligde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olmalarının kendilerine avantaj sağlayıp, sağlamayacağıyla ilgili gelen soru üzerine Hubert, şöyle konuştu:

"Biz de Anderlecht ile oynayacağız. Kafa kafaya oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınızda 3 günde bir maç yapıyorsunuz. Takımda eksikler olabiliyor. Fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Osimhen, büyük bir kayıp. Onun dışında Barış Alper ve Leroy Sane gibi oyuncular var. Ellerinden geleni yapacaklarını biliyoruz. Hazırız."

ADEM ZORGANE: MAÇ SONUNA KADAR YÜZDE 200 KONSANTRE OLMAMIZ LAZIM

Maçın son anına kadar konsantre kalmaları gerektiğini belirten Adem Zorgane, "Her oynadığımız maçtan puan almak istiyoruz. Yarın puan alabiliriz. Burada iyi bir atmosfer var. Burası baskının olduğu çok güzel bir stat. Taraftarlar çok iyi ama oyuncular olarak biz hazırız. Şampiyonlar Ligi gibi bir seviyede hataların bedelini ödüyorsunuz. Bu seviyede çok fazla maç oynadık. Daha tecrübeliyiz. Maç sonuna kadar yüzde 200 konsantre olmamız lazım. Kendi futbolumuzu oynayacağız. Büyük takımlara karşı çekingen değiliz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama geldi
Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt geldi

Kılıçdaroğlu, CHP'ye savaş baltalarını çekti! Son açıklaması daha sert
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Asensio'nun büyük hayali 6 ay içerisinde o takıma geri dönmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı

Milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.