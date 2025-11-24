Union Saint Gilloise Teknik Direktörü: Galatasaray Çok Büyük Bir Takım

UNION Union Saint Gilloise Teknik Direktörü David Hubert, "Galatasaray, yüksek bir seviyede, 9 puan aldı. Burada Liverpool'u 1-0 yendi. Galatasaray, çok büyük bir takım" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray yarın sahasında saat 20.45 Belçika ekibi Union Saint Gilloise'yı konuk edecek. Konuk ekipte teknik direktör David Hubert ve futbolculardan Adem Zorgane, yarın oynanacak maç öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da eksik isimlerin olduğuna dikkat çeken Hubert, "Şampiyonlar Ligi'nde yüksek seviyede hatanın affı yok. Biz, bazı penaltılara maruz kaldık. İstemediğimiz şeyler bunlar. Bu hataları yapmak istemiyoruz. Penaltıya sebebiyet veren şeyler bizi rahatsız ediyor. Bu hatalardan ders almak istiyoruz. Galatasaray'da eksiklikler var. Kadrosunda yeterince kaliteli oyuncuları da var. Sakatlıkları olsa da onların boşluğunu dolduracak kaliteye sahipler" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY, ÇOK BÜYÜK BİR TAKIM'

Galatasaray'ın büyük bir takım olduğuna dikkat çeken Belçikalı teknik adam, sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde 9 puan topladığını hatırlattı. Hubert, "Galatasaray, yüksek bir seviyede, 9 puan aldı. Burada Liverpool'u 1-0 yendi. Galatasaray, çok büyük bir takım. Mağlup olduğumuz maçlarda oyunumuzu oynamaya çalıştık. Avrupa'da da Inter ve Newcastle maçlarından sonra iyi adımlar attık. Kompakt durmaya çalışıyoruz. Disiplinli bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Atletico Madrid karşısında iyi bir sonuç almaya yakındık. Gerçekten en az rakip kadar mücadele etmemiz lazım. Futbolda da önemli olan mücadele etmektir" şeklinde konuştu.

'HER ŞEYİ DENEYECEĞİZ'

Yarın oluşacak sert atmosfere hazır olduklarını dile getiren Hubert, "Daha önce antrenör olarak Fenerbahçe maçını gördüm. Burada daha sert bir atmosferin olabileceğini duydum. Hazırız diyebilirim. Ne kadar ses varsa işimiz o kadar zor olacak. Her şeyi deneyeceğiz" dedi.

'BİZ DE ANDERLECHT İLE OYNAYACAĞIZ'

Galatasaray'ın pazartesi günü ligde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olmalarının kendilerine avantaj sağlayıp, sağlamayacağıyla ilgili gelen soru üzerine Hubert, şöyle konuştu:

"Biz de Anderlecht ile oynayacağız. Kafa kafaya oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınızda 3 günde bir maç yapıyorsunuz. Takımda eksikler olabiliyor. Fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Osimhen, büyük bir kayıp. Onun dışında Barış Alper ve Leroy Sane gibi oyuncular var. Ellerinden geleni yapacaklarını biliyoruz. Hazırız."

ADEM ZORGANE: MAÇ SONUNA KADAR YÜZDE 200 KONSANTRE OLMAMIZ LAZIM

Maçın son anına kadar konsantre kalmaları gerektiğini belirten Adem Zorgane, "Her oynadığımız maçtan puan almak istiyoruz. Yarın puan alabiliriz. Burada iyi bir atmosfer var. Burası baskının olduğu çok güzel bir stat. Taraftarlar çok iyi ama oyuncular olarak biz hazırız. Şampiyonlar Ligi gibi bir seviyede hataların bedelini ödüyorsunuz. Bu seviyede çok fazla maç oynadık. Daha tecrübeliyiz. Maç sonuna kadar yüzde 200 konsantre olmamız lazım. Kendi futbolumuzu oynayacağız. Büyük takımlara karşı çekingen değiliz" diye konuştu.