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Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadelede golsüz eşitlik var.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşılaşıyor. RSC Anderlecht Stadı'nda (Lotto Park) oynanan müsabaka TSİ 23.00'de başladı. Mücadele Exxen'de yayınlanıyor.

RÖVANŞ 14 MART'TA İSTANBUL'DA

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, ilk maçında avantajlı bir skor arayacak. Müsabakanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

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Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 3 oyuncusunu sakatlık nedeniyle oynatamayacak. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Becao Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

İLK 11'LER

Union Saint-Gilloise; Moris, Sykes, Burgess, Machida, Castro-Montes, Vanhoutte, Sadiki, Teklab, Amoura, Puertas, Nilsson

Fenerbahçe; Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

CANLI ANLATIM

10' Ön alanda topu kazanan Tadic ters kanattan hareketlenen Cengiz'e uzun pasını gönderdi fakat savunma araya girdi.

7' Fred savunma arkasına sarkan Batshuayi'ye pasını gönderdi ancak savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

6' İsmail ceza sahasından topla çıkmak isterken baskıyla karşılaştı ve topu kornere göndermek zorunda kaldı.

4' Ön alanda topu kazanan Fred hemen pasını Batshuayi'ye verdi fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

3' Maddelerin saha dışına alınmasıyla karşılaşma tekrardan hareketlendi.

2' Sahaya şu anda taraftarlar tarafından maddeler atıldı. Oyun durdu.

1' Maç başladı...Başarılar Fenerbahçe...

Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Nikolaus D.:

Ferdi bu maçta oynamayacaksa hangi maçta oynayacak?

5
0
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Bidüşün:

Bu maç szymanski nin maçı olacak, net bir gol bir asist bekliyorum

2
0
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