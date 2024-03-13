Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe maçı için hazır

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Union Saint- Gilloise, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Uefa Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın saat 20.45'te deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Müsabaka için İstanbul'a gelen Belçika ekibi, karşılaşmanın son hazırlıklarını maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'nda yaptı. Teknik Direktör Alexander Blessin yönetimindeki idman düz koşuyla başladı. Daha sonrasında istasyon çalışması yapan sarı-lacivertliler, pas çalışmasıyla antrenmana devam etti.

İdmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde duruldu. - İSTANBUL