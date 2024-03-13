Üye Girişi
Haberler

Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe maçı için hazır

Güncelleme:

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Union Saint-Gilloise, maçın hazırlıklarını tamamladı. Belçika ekibi, İstanbul'a gelerek son antrenmanını Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Union Saint- Gilloise, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Uefa Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın saat 20.45'te deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Müsabaka için İstanbul'a gelen Belçika ekibi, karşılaşmanın son hazırlıklarını maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'nda yaptı. Teknik Direktör Alexander Blessin yönetimindeki idman düz koşuyla başladı. Daha sonrasında istasyon çalışması yapan sarı-lacivertliler, pas çalışmasıyla antrenmana devam etti.

İdmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde duruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe İstanbul Gilloise Belçika Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kenan Şenkal kimdir? İYİ Parti Van Saray Belediye Başkan adayı Kenan Şenkal kimdir? Aslan Baylan kimdir? İYİ Parti Van Özalp Belediye Başkan adayı Aslan Baylan kimdir? Mustafa Bay kimdir? İYİ Parti Van Erciş Belediye Başkan adayı Mustafa Bay kimdir? Cevdet Yılmaz kimdir? İYİ Parti Van Çatak Belediye Başkan adayı Cevdet Yılmaz kimdir? Hikmet Kızıltaş kimdir? İYİ Parti Van Başkale Belediye Başkan adayı Hikmet Kızıltaş kimdir? İlhami Burta kimdir? İYİ Parti Van Bahçesaray Belediye Başkan adayı İlhami Burta kimdir? Selim Özgökçe kimdir? İYİ Parti Van Tuşba Belediye Başkan adayı Selim Özgökçe kimdir? Serkan Saygın kimdir? İYİ Parti Van İpekyolu Belediye Başkan adayı Serkan Saygın kimdir? Tevfik Polat kimdir? İYİ Parti Van Edremit Belediye Başkan adayı Tevfik Polat kimdir? Saadet Partisi Darıca adayı Selim Çetinkaya kimdir? 2024 Saadet Partisi Kocaeli Darıca belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Başiskele adayı Zafer Mutlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Kocaeli Başiskele belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yeşilhisar adayı Mehmet Suat Demirbaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Yeşilhisar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yahyalı adayı Nuh Tosun kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Yahyalı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tomarza adayı Selçuk Onat kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Tomarza belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Talas adayı Harun Halilullah Toprak kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Talas belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title